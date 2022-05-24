24 Mayıs 2022, Salı
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Starbucks fişi çekti! 15 yıl sonra ayrılıyor
ABD'li kahve zinciri Starbucks, yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya pazarından ayrılma kararı aldığını resmen duyurdu. Starbucks'ın açıklamasında, "Rusya'da artık marka dağerimiz kalmamıştır" denildi. Rusya'daki ilk mağazasını 2007'de açan Starbucks'ın ülkede 130 mağazası bulunuyordu.