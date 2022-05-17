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Sri Lanka'da petrol bitti!

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Giriş: 17.05.2022 10:17
Sri Lanka Başbakanı ülkede benzinin bittiğini söyledi. Yapılan açıklamada "Yalnızca bir günlük petrol stoğu var" denildi. Aynı zamanda ülkenin önümüzdeki aylarda daha büyük zorluklarla da karşılaşılabileceğine dair uyarıda bulndu.
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