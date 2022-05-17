Sri Lanka’da petrol bitti!

Sri Lanka Başbakanı ülkede benzinin bittiğini söyledi. Yapılan açıklamada "Yalnızca bir günlük petrol stoğu var" denildi. Aynı zamanda ülkenin önümüzdeki aylarda daha büyük zorluklarla da karşılaşılabileceğine dair uyarıda bulndu.