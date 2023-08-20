20 Ağustos 2023, Pazar
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Sözde müttefik ABD terör örgütü PKK'ya desteği sürdürüyor!
ABD terör örgütü PKK’yı beslemeyi sürdürüyor. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD, bir skandala daha imza attı. ABD Eski Savunma Bakanı Christopher Miller, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi toplantı yapmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye'yi ziyaret gerçekleştirdi. Miller’ın Mazlum Kobani kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin’le verdiği haince poz gözler önüne serildi.