29 Eylül 2023, Cuma
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Sözde Karabağ Cumhuriyeti feshedildi! Ayrılıkçı Ermeni lider Vardanyan tutuklandı
Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonu sonrası güvenliği sağlama çalışmaları sürerken, sözde Karabağ Cumhuriyeti kendini feshetti. Kaçmaya çalışırken yakalanan Ermeni ayrılıkçıların lideri Vardanyan terör finansmanı suçlaması ile tutuklandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin haklarının güvence altında olduğunu söyledi.