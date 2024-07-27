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Soykırımcı Netanyahu’dan katliama destek arayışı! ABD başkan adayı Trump ile görüştü

Soykırımcı Netanyahu’dan katliama destek arayışı! ABD başkan adayı Trump ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 16:40
ABD Kongresi'nin ayakta alkışladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, destek arayışına Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump ile devam etti. Netanyahu çiftini kapıda karşılayan Trump, kendisini "İsrail'in en önemli dostlarından biri" olarak nitelendirdi. Yaklaşan seçimlere ilişkin de konuşan Trump, "Seçimi kazanamazsam 3. Dünya Savaşı çıkabilir" dedi.
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