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Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı!

Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 21:46
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti. Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.
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