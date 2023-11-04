04 Kasım 2023, Cumartesi
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Soykırımcı İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor!
Katil İsrail Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.Sivilleri hedef alan İsrail, binlerce insanının ölümüne aldırış etmeden soykırıma devam ediyor. Katil İsrail, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Hastane ana jeneratörün bitmesinin ardından karanlığa gömüldü.