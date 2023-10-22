22 Ekim 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi
Günlerdir Gazze'deki masum sivillere ölüm yağdıran soykırımcı İsrail vahşette yeni boyuta geçmek için hazırlanıyor. ABD News'te yer alan habere göre İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi. Diğer bir detay ise eli kanlı İsrail Başbakanı Netanyahu ve Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret edip sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelmesi oldu. Netanyahu, "Bütün İsrail halkı arkanızdadır ve zafere ulaşmak için düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız” dedi. ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi. Soykırımcı İsrail'e verilecek olan desteği daha da arttıracaklarını dile getirdi. Gerilimin her saniye yükseldiği dakikalarda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.