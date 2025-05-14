14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Soykırımcı İsrail Gazze’yi yine kana buladı: En az 49 ölü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında en az 49 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 52 bin 908’e, yaralananların sayısının ise 119 bin 721’e ulaştığı bildirilmişti.