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Soykırımcı İsrail Gazze’yi yine kana buladı: En az 49 ölü

Soykırımcı İsrail Gazze’yi yine kana buladı: En az 49 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 14.05.2025 11:51
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında en az 49 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 52 bin 908’e, yaralananların sayısının ise 119 bin 721’e ulaştığı bildirilmişti.
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Soykırımcı İsrail Gazze’yi yine kana buladı: En az 49 ölü
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