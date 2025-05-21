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Soykırıma rağmen normalleşme çağrısı! Trump’ın daveti ne anlama geliyor?

Soykırıma rağmen normalleşme çağrısı! Trump'ın daveti ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 11:08
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu birçok gelişmeye yol açtı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen Trump, yaptırımları kaldırdıktan sonra dikkat çeken bir istekte bulundu ve İbrahim Anlaşmaları'nı imzalama çağrısı yaptı. Peki Trump'ın bu daveti ne anlama geliyor?
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Soykırıma rağmen normalleşme çağrısı! Trump’ın daveti ne anlama geliyor?
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