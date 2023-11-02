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Soykırım tankları paramparça oldu! Hamas işte böyle vurdu

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Giriş: 02.11.2023 03:26
İşgalci İsrail Gazze’de günlerdir binlerce masuma kıyarken bir taraftan da El-Kassam Tugayları büyük bir mücadeleye imza atıyor. İşgalcilerin yoğun bombardımanlarının ardından son vuruş El-Kassam Tugayları’ndan geldi. Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde 2 İsrail tankın 3 "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildi. İşte o görüntüler... .
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