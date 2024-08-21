21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü! Bu kez Harris'de yer aldı
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının zayıflaması üzerine, Binyamin Netanyahu ile görüştü. Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Kamal Harris'in de görüşmeye katıldığını bildirdi. Biden'ın Netanyahu'ya telefon etmesi, Arap yetkililerin ABD'nin ateşkesi sağlamak için sunduğu "köprü önerilerinin" uygulanabilirliğine dair şüphelerini dile getirdiği bir dizi haberin ortasında geldi.