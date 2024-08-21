21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü! Bu kez Harris'de yer aldı

Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü! Bu kez Harris'de yer aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2024 22:37
Güncelleme:21.08.2024 22:38
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının zayıflaması üzerine, Binyamin Netanyahu ile görüştü. Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Kamal Harris'in de görüşmeye katıldığını bildirdi. Biden'ın Netanyahu'ya telefon etmesi, Arap yetkililerin ABD'nin ateşkesi sağlamak için sunduğu "köprü önerilerinin" uygulanabilirliğine dair şüphelerini dile getirdiği bir dizi haberin ortasında geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü!
Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü!
Tren istasyonunda silahlı saldırı!
Tren istasyonunda silahlı saldırı!
Putin’den 13 yıl sonra Çeçenistan’a ziyaret
Putin’den 13 yıl sonra Çeçenistan’a ziyaret
O lüks yat böyle battı!
O lüks yat böyle battı!
Maç sırasında öyle bir şey yaptı ki...
Maç sırasında öyle bir şey yaptı ki...
Bilim dünyasını ikiye bölen keşif
Bilim dünyasını ikiye bölen keşif
Scooter’ı spor arabaya böyle fırlattı
Scooter’ı spor arabaya böyle fırlattı
İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı!
İsrail'den Lübnan'a büyük hava saldırısı!
Katil İsrail’in katliam görüntüleri ortaya çıktı!
Katil İsrail'in katliam görüntüleri ortaya çıktı!
Blinken’dan Gazze için ateşkes turu!
Blinken'dan Gazze için ateşkes turu!
Cybertruck’a makineli tüfek taktırdı!
Cybertruck'a makineli tüfek taktırdı!
İsrail Han Yunus’ta gazetecileri hedef aldı!
İsrail Han Yunus’ta gazetecileri hedef aldı!
Daha Fazla Video Göster