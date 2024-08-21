Soykırım ortağı Biden katil Netanyahu ile görüştü! Bu kez Harris'de yer aldı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının zayıflaması üzerine, Binyamin Netanyahu ile görüştü. Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Kamal Harris'in de görüşmeye katıldığını bildirdi. Biden'ın Netanyahu'ya telefon etmesi, Arap yetkililerin ABD'nin ateşkesi sağlamak için sunduğu "köprü önerilerinin" uygulanabilirliğine dair şüphelerini dile getirdiği bir dizi haberin ortasında geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN