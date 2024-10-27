Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti?

Geçtiğimiz aylarda Filistinlileri terörist ilan eden ve en iyi diplomasinin öldürmek olduğunu savunan soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçileri tarihi bir ayar verdi. Filistin destekçisi bir aktivist, “Bacağınıza ne oldu, efendim? Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti, efendim?” diyerek soykırıma destek veren Mast’a tepki gösterdi.

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