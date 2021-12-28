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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Uçakta maske kavgası! Yaşlı adama tokatlı saldırı kamerada! Maske kavgası Video İzle

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Giriş: 28.12.2021 13:37
Sosyal medya ABD'den gelen görüntüleri konuşuyor. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkan 'maskeni tak' kavgası çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Saldırgan yolcu FBI tarafından gözaltına alındı.
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