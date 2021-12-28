28 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Uçakta maske kavgası! Yaşlı adama tokatlı saldırı kamerada! Maske kavgası Video İzle
Sosyal medya ABD'den gelen görüntüleri konuşuyor. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkan 'maskeni tak' kavgası çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Saldırgan yolcu FBI tarafından gözaltına alındı.