Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Saniyeler içerisinde dondu

Sert kışın hüküm sürdüğü Sibirya'da çekilen bu görüntüler sosyal medyayı salladı. Bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu. Soğuk havanın dondurucu etkisi yapılan bu deneyle tescillenmiş oldu.

Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği Rusya'nın Sibirya bölgesinde, soğuk havanın etkisi yapılan deneyle resmen tescillendi. Sibirya bölgesinde bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu.

Sosyal medyada paylaşılan deneyin görüntüleri viral oldu.