Sörf tahtası üzerinde zorlu mücadele

Binlerce su sporu tutkunu bir araya geldi. Aynı nehir üzerinde kıyasıya mücadele etti. Rusya'da düzenli olarak düzenlenen müsabaka her yıl eğlenceli görüntülere sahne oluyor.

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