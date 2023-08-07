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Sörf tahtası üzerinde zorlu mücadele

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Giriş: 07.08.2023 09:15
Binlerce su sporu tutkunu bir araya geldi. Aynı nehir üzerinde kıyasıya mücadele etti. Rusya'da düzenli olarak düzenlenen müsabaka her yıl eğlenceli görüntülere sahne oluyor.
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Sörf tahtası üzerinde zorlu mücadele
Sörf tahtası üzerinde zorlu mücadele
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