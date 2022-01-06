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SON SÖZ-ABD Kongresine 200 yıl sonra ilk kez neden saldırıldı?

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Giriş: 06.01.2022 16:59
6 Ocak 2021'de, ABD kongresi yaklaşık 200 yıl sonra ilk kez bir işgale tanıklık etti. Başkanlık seçiminin sonuçlarına karşı çıkan Trump destekçileri, düzenledikleri baskınla kongrenin seçim sonuçlarını tescil etme sürecine engel oldu. Peki, her şey nasıl başlamıştı? Baskın öncesindeki son günde neler yaşandı? A haber dış haberler editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı "Son Gün'ü" getiriyoruz ekranlarınıza
ABD Kongresine 200 yıl sonra neden saldırıldı?
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