04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Yunanistan’da 42 gün sonra ilk yaşandı! Koronavirüs sonrası... |Video

Son dakika: Yunanistan’da 42 gün sonra ilk yaşandı! Koronavirüs sonrası... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
04.05.2020
Son dakika haberi... Yunanistan'da normalleşme süreci bugün resmen başladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırılırken, bazı dükkanlar yeniden açıldı. Metro ve sokaklarda hareketliliğin yaşandığı Yunanistan'dan fotoğraflar servis edildi.

Yunanistan'da normalleşme süreci bugün başladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırılırken, bazı dükkanlar yeniden açıldı.
Yunanistan'da korona virüs salgını nedeniyle alınan sıkı tedbirler gevşetilerek hayatın normalleşmesi için ilk adım atıldı. Yunanistan'da yaşayanlar 42 gün sonra bugün yeniden sokağa çıkabilecek.

Ülkedeki berberler, kuaförler, spor malzemesi satan dükkanlar, kitapçılar, çiçekçiler ve güzellik salonları da bugün açılıyor. Kamu sektöründe kısıtlamaların devam edeceği Yunanistan'da bu hafta işe gidenlerin sayıları artacak. Metro ve otobüs seferleri arttırılırken, toplu taşıtlarda maske takmak zorunlu olacak.

Yunanistan hükümetinin Mayıs sonuna kadar kademeli olarak tedbirleri gevşetmesi, tüm dükkanların 11 Mayıs'tan sonra açılması, 1 Haziran'da ise restoran ve kafelerin açılması bekleniyor. Gelecek hafta lise son sınıf öğrencilerinin ders başı yapması, ortaokullarda ise 17 Mayıs sonrası eğitime başlanması planlanıyor.

Bugüne kadar 2 bin 626 korona virüs vakasının tespit edildiği Yunanistan'da bin 441 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da 23 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yunanistan’da 42 gün sonra ilk yaşandı
Yunanistan’da 42 gün sonra ilk yaşandı
Rus ordusunda koronavirüs alarmı! Binlerce asker...
Rus ordusunda koronavirüs alarmı! Binlerce asker...
Rusya'da büyük şok!
Rusya'da büyük şok!
Ülkede sembol olmuştu! Görenleri büyüledi
Ülkede sembol olmuştu! Görenleri büyüledi
Kanada'da Müslümanları duygulandıran olay!
Kanada'da Müslümanları duygulandıran olay!
Corona sonrası ABD ve Çin'i ne bekliyor?
Corona sonrası ABD ve Çin'i ne bekliyor?
Corona salgınında ikinci dalga şoku!
Corona salgınında ikinci dalga şoku!
Türkiye'nin virüs avcıları... Dünya bunu konuşuyor
Türkiye'nin virüs avcıları... Dünya bunu konuşuyor
Rusya'da corona virüs şoku! Vaka sayısı 120 bini aştı
Rusya'da corona virüs şoku! Vaka sayısı 120 bini aşt��
Kovid-19 yerine hamilelik testi satmaya çalıştı
Kovid-19 yerine hamilelik testi satmaya çalıştı
Tüm dünya öldü sanıyordu! İşte ilk kareler
Tüm dünya öldü sanıyordu! İşte ilk kareler
Corona ile ilgili korkunç kehanet! Önceden mi planlandı?
Corona ile ilgili korkunç kehanet! Önceden mi planlandı?
Daha Fazla Video Göster