11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı |Video

Son dakika: Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2020 15:48
Güncelleme:11.06.2020 15:49
Son dakika haberi... Ukrayna’ın kentinde dolu yağdı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bir çok ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Ukrayna'nın Rivne kentinde dolu yağdı. Ukrayna medyası, dolu parçalarının yumurta büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili oldu.

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bir çok ve araçta maddi hasar meydana geldi. Şiddetli doludan araçlarını korumak isteyenler üzerilerine muşamba bazıları da üzerileri kapalı akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Yumurta büyüklüğünde yağdı
Yumurta büyüklüğünde yağdı
Rusya'da korkulan oldu
Rusya'da korkulan oldu
Son model gelin arabası
Son model gelin arabası
Hafter milislerinden temizlenen bölgede yanmış cesetler bulundu
Hafter milislerinden temizlenen bölgede yanmış cesetler bulundu
PKK ağzıyla konuşan HDP'liye kapak gibi cevap
PKK ağzıyla konuşan HDP'liye kapak gibi cevap
Yangına hücum! Söndürmek için...
Yangına hücum! Söndürmek için...
ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı
ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı
ABD’de ikinci George Floyd vakası!
ABD’de ikinci George Floyd vakası!
Darbeci Hafter için çember daralıyor
Darbeci Hafter için çember daralıyor
Türk olmaktan gurur duyun
"Türk olmaktan gurur duyun"
Türkiye neden orada? diyen buna iyi baksın!
"Türkiye neden orada?" diyen buna iyi baksın!
ABD'den George Floyd cinayetiyle ilgili flaş karar
ABD'den George Floyd cinayetiyle ilgili flaş karar
Daha Fazla Video Göster