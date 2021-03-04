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Son dakika: Yük treni raydan çıktı! Onlarcası birbirine girdi
Son dakika haberi... ABD'nin California eyaletinde bir yük treninin raydan çıkarak kuma oturması sonucu birbirine giren 44 vagonda hasar meydana geldi.
Son dakika haberi... ABD'nin California eyaletinde bir yük treninin raydan çıkarak kuma oturması sonucu birbirine giren 44 vagonda hasar meydana geldi.