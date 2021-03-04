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Son dakika: Yük treni raydan çıktı! Onlarcası birbirine girdi

İHA
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Giriş: 04.03.2021 13:23
Güncelleme:04.03.2021 13:34
Son dakika haberi... ABD'nin California eyaletinde bir yük treninin raydan çıkarak kuma oturması sonucu birbirine giren 44 vagonda hasar meydana geldi.

Son dakika haberi... ABD'nin California eyaletinde bir yük treninin raydan çıkarak kuma oturması sonucu birbirine giren 44 vagonda hasar meydana geldi.

Yük treni raydan çıktı YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI
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