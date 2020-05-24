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Son dakika: Yolun kenarına park etti! İtfaiye aracını engelleyen otomobil... |Video

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Giriş: 24.05.2020 17:24
Son dakika haberi... Rusya’da bir apartmanın 21’inci katında çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye gelen itfaiye aracı, yolun kenarına park edilmiş bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı. Apartman sakinleri, toplanarak otomobili kaldırarak itfaiyeye yol açtı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Leningrad bölgesinde yer alan St. Petersburg kentinin Murino bölgesindeki bir apartmanın 21'inci katında yangın çıktı. Yangının çıktığı ve çevredeki apartmanlarda yaşayanlar sokağa çıktı ve itfaiye ekiplerini aradı. Yangının çıktığı noktaya gelen itfaiye aracı, yol kenarına park edilmiş bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı. Apartman sakinleri yol kenarında itfaiye aracının geçişini engelleyen otomobili kaldırarak yolu açtı. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.


Rus medyası, yangının çıktığı apartmandaki 32 kişinin tahliye edildiğini; alevlerin ise kısa sürede söndürüldüğünü duyurdu. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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