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Son dakika: Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 21.12.2023 18:52
Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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