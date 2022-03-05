05 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: Ukrayna askeri Kulbakio Havaalanı’nı Ruslardan geri aldı
Son dakika haberi... Ukrayna’da Nikolaev yakınlarındaki Kulbakino Havaalanı, Ukrayna askerlerinin operasyonlarının ardından Ruslardan geri alındı.
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 9'ncu gününde birçok kentte çatışmalar devam ediyor.
Rusya ordusu tarafından askeri operasyonların ilk gününde, Rusların elinden alınan Nikolaev kentindeki Kulbakino Havaalanı'na Ukrayna birlikleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonun ardından Rus askerlerinin havaalanında büyük kayıplar verdiği bilgisi paylaşılırken, Ukrayna askerleri tarafından Rusların elinden alınan havaalanına yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.