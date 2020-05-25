25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Uçakta panik anları! Görüntüleri yolcular kaydetti | Video

Son dakika: Uçakta panik anları! Görüntüleri yolcular kaydetti | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2020 17:06
Güncelleme:25.05.2020 17:21
Son dakika haberi... Rusya’da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta ‘sosyal mesafe’ kavgası çıktı. Yolculardan birinin uçak iniş yaptığı sırada inmek için acele etmesi ve diğer yolculara çarpması sonucu 2 kişi birbirine girdi. O anlar saniye saniye yolcuların kamerasına yansıdı.

Rusya'da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta 'sosyal mesafe' kavgası çıktı. Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Soçi'den kalkış yapan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Moskova'ya iniş yaptıktan hemen sonra yolculardan biri acele ederek inmeye çalıştı. Çıkış kapısına doğru yönelen kişi, diğer yolculara da çarparak ilerledi.

"BANA DOKUNDU, SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI"

Diğer yolculardan biri, acele eden kişiye dikkat emesini söyleyince ortalık karıştı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, iki kişinin yumruklaşarak kavga ettikleri görüldü. Acele eden kişiyle kavga eden kişi, "Bana dokundu" diyerek, diğerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığını savundu. Yolcuların ikisi de polis tarafından gözaltına alındı.

Yolcu uçağında panik anları
Yolcu uçağında panik anları
5 yaşındaki çocuk ölümden döndü
5 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Çekirge sürüleri o şehri istila etti!
Çekirge sürüleri o şehri istila etti!
Libya müftüsünden Türkiye çağrısı
Libya müftüsünden Türkiye çağrısı
Birden bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı
Birden bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı
İtfaiye aracını engelleyen otomobil...
İtfaiye aracını engelleyen otomobil...
İspanya'da 10 günlük yas ilan edildi!
İspanya'da 10 günlük yas ilan edildi!
Bayram namazı sosyal mesafesiz kılındı
Bayram namazı sosyal mesafesiz kılındı
Çin'i tedirgin eden olay sokaklar yine karıştı
Çin'i tedirgin eden olay sokaklar yine karıştı
Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi'ne ne oldu?
Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi'ne ne oldu?
A Haber sıcak bölgede!
A Haber sıcak bölgede!
ABD basını Türkiye'nin hamlesini konuşuyor
ABD basını Türkiye'nin hamlesini konuşuyor
Daha Fazla Video Göster