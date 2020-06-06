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Son dakika: Türk İHA'sına yakalandılar! Yunanistan'dan büyük alçaklık |Video

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Giriş: 06.06.2020 19:36
Güncelleme:06.06.2020 19:47
Son dakika haberi; Yunan askerinin insanlık dışı görüntüleri Türk İHA'ları tarafından anbean kayıt altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir grup mültecinin 3 Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ölüme itildikleri ana ilişkin görüntüleri paylaştı. Ölüme terk edildiği testip edilen mülteciler Türk Deniz Kuvvetlerine ait botlarla kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır." mesajı ile birlikte bir görüntü paylaştı.

Görüntüde bir gemi ile bir sahil güvenlik botu görülüyor. İHA ile kaydedilen görüntüde sahil güvenlik botundaki kişilerin lastik bottakileri uzun sopalarla iterek ölüme terk ettiği görülüyor.

Sonrasında Yunan sahil güvenlik botları mültecilerin yanından hızla uzaklaşırken, bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından ölümün kıyısından kurtarılıyor.

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