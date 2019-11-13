Son dakika: Trump: 3. ismin yerini biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD'nin gözü Bağdadi'nin üçüncü adamının üzerinde nerede olduğunu biliyoruz” dedi. Terör örgütü DEAŞ'ı yok ettiklerini, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi ve yerine gelen ikinci ismi öldürdüklerini hatırlatan Trump, ''Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde. Üçüncünün sorunu büyük, çünkü nerede olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullandı.