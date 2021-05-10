10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika | Terör devleti İsrail kana doymuyor! Fanatik Yahudilerin sevinç çığlıkları kamerada

Son dakika | Terör devleti İsrail kana doymuyor! Fanatik Yahudilerin sevinç çığlıkları kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2021 22:36
Güncelleme:10.05.2021 22:54
Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'yı korumak için canını ortaya koyan Filistinli Müslümanları katlediyor.İsrail polisi yeniden şiddet olaylarına başladı. Akşam namazının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Saldırılar sırasında atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı. Öte yandan Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudiler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak görenleri tiksindiren bir manzara oluşturdu.

İsrail güçleri bir kez daha Mescid-i Aksa'daki namaz kılan cemaati hedef aldı. İsrail polisleri ses bombalarıyla saldırdı.

Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandı. Yaralananlar arasında gazetecilerin olduğu ifade edildi.

İsrail polisinin saldırığı esnasında yangın çıktı. Bir ağaç alevler içinde kaldı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR
Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudi teröristler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak kutlama yaptı.

Müslümanların kutsallarına değer vermeyen bu zihniyetin, ne kadar da hastalıklı bir yapı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

FANATİK YAHUDİLER SALDIRI HAZIRLIĞINDA
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığı açıklandı. İsrail polisinin saldırısının kısa sürdüğü ve şu anda gergin bir bekleyişin hakim olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri yüzlerce kişiyi yaralamıştı.

FİLİSTİNLİLER HAREM-İ ŞERİF'İ KORUMAK İSTEDİ
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fanatik Yahudilerin sevinç çığlıkları kamerada
Fanatik Yahudilerin sevinç çığlıkları kamerada
Kudüs'te patlama sesi!
Kudüs'te patlama sesi!
İşte İsrail'i titreten gülümseme
İşte İsrail'i titreten gülümseme
İşte Mescid-i Aksa'ya işgal girişimi anı!
İşte Mescid-i Aksa'ya işgal girişimi anı!
2014'te kaybolan uçak neden rotadan çıktı? Dünyayı şoke eden iddia
2014'te kaybolan uçak neden rotadan çıktı? Dünyayı şoke eden iddia
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkıyor!
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkıyor!
İşte vahşetin en net görüntüsü
İşte vahşetin en net görüntüsü
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!
Yaşanan dehşeti A Haber'de anlattı
Yaşanan dehşeti A Haber'de anlattı
Bakım işçisi uçak kaçırdı
Bakım işçisi uçak kaçırdı
Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı
Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı
Myanmar'da ordu katliamı büyüyor! Ölü sayısı bine yaklaştı
Myanmar'da ordu katliamı büyüyor! Ölü sayısı bine yaklaştı
Daha Fazla Video Göster