10 Ekim 2021, Pazar
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Son dakika! Tataristan'da uçak düştü: 16 ölü
İçinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat olan L-410 tipi uçak, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde düştü. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı, uçaktan 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Düşen uçakta 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.