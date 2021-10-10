Son dakika! Tataristan’da uçak düştü: 16 ölü

İçinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat olan L-410 tipi uçak, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde düştü. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı, uçaktan 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Düşen uçakta 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.