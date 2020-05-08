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Son dakika: Singapur’dan koronavirüse karşı “robot köpek” önlemi |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi...Singapur’da koronavirüse karşı “robot köpek” önlemi devreye sokuldu. Robot köpeğin, bugünden itibaren yerel bir parkta sosyal mesafe devriyesi başlıyor. Köpeğin üstünde bulunan kamera sayesinde sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri tespit etmesi sağlanırken, hafızasına kaydedilen sesli mesaj ile sosyal mesafeyi ihlal edenleri uyarması sağlanacak.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Singapur'da korona virüse karşı robot köpek önlemi devreye sokuldu. Yetkililer, korona virüs salgınına karşı yapılan bu teknolojik hamle ile sosyal mesafe kuralının denetlemesinin daha kolay olacağını ifade etti. Yetkililer, robot köpeğin bugünden itibaren yerel bir parkta görev alacağını aktarırken, robotun sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sesli olarak uyaracağını açıkladı. Robot köpeğin, bugünden itibaren yerel bir parkta sosyal mesafe devriyesi başlıyor. Köpeğin üstünde bulunan kamera sayesinde sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri tespit etmesi sağlanırken, hafızasına kaydedilen sesli mesaj ile sosyal mesafeyi ihlal edenleri uyarması sağlanacak. Yetkililer, robot köpeğin sahip olduğu kameranın herhangi bir kayıt almadığını ve kişisel veri toplamadığını aktarırken, projenin şimdilik 2 haftalık pilot denemede olduğunu açıkladı.

Singapur'da toplam korona virüs vaka sayısı 21 bin 707'ye, hayatını kaybedenler ise 20'ye ulaştı.

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