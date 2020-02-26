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26.02.2020

Senegal turuncuya boyandı! Kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altında

Senagal’in başkenti Dakar, kum fırtınası ve toz bulutunun etkisi altına girdi. Batı Afrika ülkesi Senegal, Sahra Çölü’nden gelen kum ve toz bulutunun etkisi altına girdi. Hafta sonu etkisini arttıran ve Sahra Çölü’nden gelen kum fırtınası, Moritanya, Fas ve İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nı da turuncuya bürüdü. Kum fırtınasının Senegal’de yarın etkisini azaltması bekleniyor.

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