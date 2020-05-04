Son dakika: Savaş uçakları sağlık çalışanları için peş peşe havalandı |Video

Koronavirüse karşı mücadelede tüm dünyadaki sağlık çalışanları büyük gayret sarf ediyor. Sağlık çalışanlarının bu gayretlerine yönelik her ülkede farklı teşekkür eylemleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ABD'nin başkenti Washington'da savaş uçakları sağlık çalışanlarına teşekkür uçuşu gerçekleştirdi. İşte nefes kesen o gösteriden görüntüler...

Washington'da savaş uçakları sağlık çalışanlarına destek uçuşu düzenlendi.

Dünyada koronavirüsün en çok görüldüğü ABD'de sağlık çalışanları tıpkı diğer ülkelerdeki gibi yoğun mesai harcıyor.

Bu mücadelede birçok sağlık çalışanı da koronavirüse yakalanıyor.

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları halktan büyük destek buluyor.

Her fırsatta sağlık çalışanlarına destek gösterileri düzenleniyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde New York ve New Jersey'de mavi melekler ve gök gürültüsü kuşları isimli savaş uçakları, bu kez başkent Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde sağlık çalışanları için havalandı.

Sağlık çalışanlarına moral vermek için gösteri yapan uçaklar, Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 30 dakika süren gösteride savaş uçakları gökyüzünde türlü hareketler gerçekleştirdi.