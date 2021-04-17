Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmek bilmiyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti

Son dakika haberi... Dünya son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki kritik gerilime odaklanmış durumda. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması sebebiyle tansiyon yükseldi. Diyalog yoluyla bir sonuça varamayan Ukrayna, Rusya'ya 'nükleer' tehdidinde bulundu. İşte şok etkisi oluşturan yanıt ve Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler.