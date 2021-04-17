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Videolar Dünya Videoları Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmek bilmiyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti

Son dakika | Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmek bilmiyor! Flaş gelişme! Ukrayna'nın tehdidi şoke etti

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Giriş: 17.04.2021 11:46
Güncelleme:17.04.2021 11:58
Son dakika haberi... Dünya son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki kritik gerilime odaklanmış durumda. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması sebebiyle tansiyon yükseldi. Diyalog yoluyla bir sonuça varamayan Ukrayna, Rusya'ya 'nükleer' tehdidinde bulundu. İşte şok etkisi oluşturan yanıt ve Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler.
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