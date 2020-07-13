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Son dakika: Rusya Kovid-19 aşısını buldu mu? Dünyayı heyecanlandıran flaş gelişme

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Giriş: 13.07.2020 21:04
Güncelleme:13.07.2020 21:26
Rusya dünyanın ilk koronavirüs aşısının tüm aşamaları başarıyla tamamladığını duyurdu. Rus basınının haberine göre insanlar üzerinde klinik denemeleri yapılan aşının güvenilirliği doğrulandı.

Rusya dünyanın ilk koronavirüs aşısı testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Rus basını ülkenin en eski tıp okulu olma özelliği de taşıyan enstitüde üretilen aşının insanlar üzerindeki klinik testlerinin bittiğini yazdı.

Habere göre çalışmalara 18 Haziran'da başlayan enstitü klinik testleri ülkedeki bir askeri hastanede gerçekleştirdi.

AŞININ GÜVENİLİRLİĞİ DOĞRULANDI

Tüm bu aşamaların sonucunda aşının güvenilirliğinin doğrulandığı belirtildi.

Rus basını aşının insanlar üzerindeki klinik testlerine gönüllü olarak katılan kişilerin 20 Temmuz'a kadar taburcu edileceğini de duyurdu.

Aşı gönüllülere tek ya da 2 doz şeklinde yapıldı. Haberde aşı yapılan gönüllülerde ateş yükselmesi dışında bir yan etkiye rastlanmadığı da belirtildi.

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