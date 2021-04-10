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Son dakika: Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'dan flaş hamle! Vladimir Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret
Son dakika haberine göre Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Türkiye’de olacak. Stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha derinleştirilmesi bekleniyor. 2019’da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu alan Ukrayna, ortak üretimle de ilgileniyor. 5 milyar dolar olan ikili ticarette de hedef 10 milyar dolar.