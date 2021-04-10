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Son dakika: Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'dan flaş hamle! Vladimir Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret

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Giriş: 10.04.2021 10:02
Güncelleme:10.04.2021 10:07
Son dakika haberine göre Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Türkiye’de olacak. Stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha derinleştirilmesi bekleniyor. 2019’da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu alan Ukrayna, ortak üretimle de ilgileniyor. 5 milyar dolar olan ikili ticarette de hedef 10 milyar dolar.
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