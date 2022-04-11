Son dakika: Pakistan’ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu

Son dakika haberine göre… Pakistan’da İmran Khan hükümetinin güven oyu alamayıp düşmesinden sonra Meclis’te seçim yapıldı ve yeni Başbakan Şahbaz Şerif oldu. İmran Khan, ABD tarafında ülkesinde operasyon yapıldığını ifade etmişti. Dün İmhan Khan ve partisini destekleyenler sokaklara inmiş ve barışçıl gösteriler düzenlemişti.

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