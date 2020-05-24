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Son dakika: Pakistan’da bayram namazı sosyal mesafesiz kılındı |Video

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Giriş: 24.05.2020 12:14
Güncelleme:24.05.2020 12:22
Son dakika haberi... Pakistan’ın Karaçi kentinde Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs salgını nedeniyle uyulması gereken sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak kılındı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Aram Bagh Camii'nde Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafe kuralına uyulmadan kılındı. Yüzlerce Müslüman salgına rağmen namazın ardından, birbirlerine sarılıp el sıkışarak bayramlaştı.


Ülkenin tüm büyük şehirlerinde bayram namazı koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlarda kılındı.

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Bayram namazı sosyal mesafesiz kılındı
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