Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü! O anlara kameraya böyle yansıdı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada kısa süre içerisinden en çok izlenen videolar arasına girdi. İşte o anlar...

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin farklı bölgelerinde bu akşam meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Mekke Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

Kuleye düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi.

Göle dönen yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.