01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Son dakika: Macron Almanya ziyaretini erteledi! Fransa yangın yeri
Fransa'da 17 yaşındaki gencin bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolar dört gündür sürüyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen göstericiler gece de sokaklara çıktı polisle çatıştı. Bir kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı üç bine yaklaştı. A Haber muhabiri Ömer Aydın bölgeden detayları aktardı. Aydın, Macron’un Almanya ziyaretini ertelediğini belirtti.