08 Ocak 2022, Cumartesi
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Lübnan’da yakıt deposunda patlama
Lübnan’ın güneyinde yer alan Nabatiyeh kentinde yakıt deposunda patlama meydana geldi. Yaşanan olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, patlamanın nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Lübnan'ın güneyinde yer alan Nabatiyeh kentinde, elektrik üretimi için kullanılan jeneratörlerin yakınında bulunan yakıt deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlama birçok kişinin yaralandığı aktarılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği bildirildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.