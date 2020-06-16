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Son dakika: Kovid-19 mutasyona uğrayıp daha ölümcül oldu |Video

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Giriş: 16.06.2020 10:34
Güncelleme:16.06.2020 13:33
Yapılan son araştırmalara göre koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı. Mutasyonun, koronavirüsün öldürücülüğünü artırdığı açıklandı.

Koronavirüsü daha ölümcül hale getiren bir mutasyon ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Scripps Araştırma Enstitüsü, Kovid-19 araştırmasını yayımladı.

ABD basınında çıkan haberlere göre enstitüdeki araştırmacılar, bir mutasyon sonucu, Kovid-19 yüzeyindeki 'sivri uçların' sayısını büyük oranda artırdığını gözlemledi.

Bilim insanları mutasyona uğramış virüslerin, mutasyona sahip olmayan virüslere göre daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Öte yandan Kovid-19'a ilişkin avustralya'da yapılan bir araştırma, virüsün etkilediği kişilerde şeker hastalığına neden olduğunu ortaya koydu.

Melbourne Üniversitesi ve Londra Kraliyet Koleji başta olmak üzere birkaç araştırma kurumunun ortak yaptığı bir çalışma Kovid-19'da bulunan bir protein vücudun insülin değerlerini düzenleyen organları hedef aldığına işaret ediyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, koronavirüsün diyabet hastalarında daha ölümcül olabileceğini ortaya koymuştu.

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Kovid-19 mutasyona uğrayıp daha ölümcül oldu
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