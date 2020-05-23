Son dakika: Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'den umutlandıran haber |Video

Son dakika haberi; Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'den umutlandıran haber. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, salgının başladığı günden bu yana ilk kez son 24 saatte semptomatik vaka ve can kaybı görülmedi.

Çin'de salgın etkisini yitirdi mi? Ülkede aylar sonra yaşanan bir ilk akıllara bu soruyu getirdi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de ilk kez vaka ve can kaybı yaşanmadı.

Güzel haberi Çin Ulusal Sağlık Komisyonu duyurdu.

Açıklamada salgını kontrol altına alan Çin'de Aralık 2019'dan bu yana semptomatik vaka ve can kaybı yaşanmadı.

bunun salgının başladığı dönemden beri bir ilk olduğu belirtiliyor

11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK

Diğer yandan muhtemel bir ikinci dalganın başlangıç sebebi olarak gösterilen asemptomatik vakalar ise devam ediyor.

Paylaşılan verilere göre 28 yeni asemptomatik vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.

Olası bir ikinci dalganın önüne geçmek isteyen yetkililer, virüsün merkezi Vuhan'da tüm vatandaşlara test uygulamaya başlamıştı.

25 Mayıs'a dek yaklaşık 11 milyonun taramadan geçirilmesi hedefleniyor. Şehrin neredeyse her noktasına yerleştirilen

sağlık ekipleri testlere aralıksız devam ediyor.