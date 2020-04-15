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Son dakika: Koronavirüs Rusya'yı sarıyor: 198 kişi öldü |Video
Dünya genelinde 2 milyon vaka sayısını geçen yeni tip koronavirüs Rusya'da da etkisini sürmeye devam ediyor. Rusya'da ölü sayısı 198'e yükselirken vaka sayısı ise 24.490'a yükseldi. Rusya'da yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
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