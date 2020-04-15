Son dakika: Koronavirüs Rusya'yı sarıyor: 198 kişi öldü |Video

Dünya genelinde 2 milyon vaka sayısını geçen yeni tip koronavirüs Rusya'da da etkisini sürmeye devam ediyor. Rusya'da ölü sayısı 198'e yükselirken vaka sayısı ise 24.490'a yükseldi. Rusya'da yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.