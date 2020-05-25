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Son dakika: Korkunç anlar kamerada! 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü |Video

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Giriş: 25.05.2020 14:38
Güncelleme:25.05.2020 14:38
Son dakika haberi... Çin’de evin balkonundan dışarı çıkan 5 yaşındaki çocuk düşmekten son anda kurtarıldı. Çocuğu kurtaran şahıs çıplak elleri ile çocuğun olduğu kata tırmanarak, hızlıca küçük çocuğu evin içine soktu. O korkunç anlar kamerada...

Çin'in Sichuan bölgesinde evinin balkonunda dışarı çıkarak tenteye oturan 5 yaşındaki çocuk düşmekten son anda kurtarıldı. Küçük çocuk, evlerinin balkonundan çıkarak, alt katta bulunan tentenin üstüne oturdu.


Komşuları tarafından fark edilen çocuk bir kişinin çocuğa doğru tırmanması sonucu son anda ölümden döndü. Çocuğu kurtaran şahıs çıplak elleri ile çocuğun olduğu kata tırmanarak, hızlıca küçük çocuğu evin içine soktu.

5 yaşındaki çocuk ölümden döndü
5 yaşındaki çocuk ölümden döndü
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