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Videolar Dünya Videoları Son dakika: Komedyen sahnede aniden yere yığıldı! Koronavirüs olduğunu öğrendi |Video

Son dakika: Komedyen sahnede aniden yere yığıldı! Koronavirüs olduğunu öğrendi |Video

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Giriş: 22.06.2020 09:31
Güncelleme:22.06.2020 09:39
Son dakika haberi... ABD'li komedyen Darryl Lynn Hughley, gösteri yaptığı sırada sahnede bayıldı. Ünlü komedyen bayılmasının ardından koronavirüse (Covid-19) yakalandığını öğrendi.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Cuma gecesi gösteri yaptığı sırada sahnede bayılan 57 yaşındaki ünlü komedyan Darryl Lynn Hughley, korona virüs çıktı. Ünlü komedyen, bayılmasının ardından kaldırıldığı Saint Thomas Hastanesi'nde yapılan testler sonucunda korona virüs olduğunu duyurdu. Hughley, pozitif olduğunu öğrendikten sonra hızlı bir şekilde kendisini otel odasında karantinaya aldığını aktardı.


Ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hastalığım asemptomatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok, nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim bulunmuyor. Tat veya koku kaybım yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler" dedi.

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