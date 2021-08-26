27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kazakistan’da askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu

Kazakistan’da askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2021 18:49
Güncelleme:26.08.2021 18:50
Son dakika haberi: Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde yer alan Taraz kentinde bulunan askeri depoda çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini bildirdi.

Kazakistan'ın güneyinde yer ala Taraz kentinde askeri depoda çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 19.00 sıralarında Jambıl bölgesinin Bayzak ilçesinde konuşlu bir askeri birliğin deposu yakınında yangın çıktı. Yangın sonucunda bilinmeyen nesneler patladı" denildi.


Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Savunma Bakanlığı, olay yerine Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Shpekbayev başkanlığında bir heyet gönderdi.
Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Mekke Saat Kulesi’ne yıldırımın düştüğü o anlar kamerada
Mekke Saat Kulesi’ne yıldırımın düştüğü o anlar kamerada
Kabil’de peş peşe patlamalar! En az 10 ABD askeri öldü
Kabil’de peş peşe patlamalar! En az 10 ABD askeri öldü
Askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu
Askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu
Kabil Havalimanı dışında patlama!
Kabil Havalimanı dışında patlama!
Tarlaya giren kayboluyor
Tarlaya giren kayboluyor
Devasa bacalar saniyeler içinde yıkıldı
Devasa bacalar saniyeler içinde yıkıldı
Yaşanan izdihamı canlı yayında anlattı: İlk kez...
Yaşanan izdihamı canlı yayında anlattı: İlk kez...
Çıtayı uzaya çıkardı!
Çıtayı uzaya çıkardı!
Afganistan’da direnişin adresi ‘’Pencşir’’
Afganistan’da direnişin adresi ‘’Pencşir’’
Taliban’ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler
Taliban'ın korkulu rüyası: Harekete geçtiler
Helikopter otobüse çarpıp yere çakıldı!
Helikopter otobüse çarpıp yere çakıldı!
Meksika’da askeri helikopter düştü
Meksika'da askeri helikopter düştü
Daha Fazla Video Göster