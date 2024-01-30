Son Dakika: Kanada İhracat kısıtlamasını kaldırdı!

Son dakika haberi: Kanada hükümeti, Türkiye’ye 2020'den bu yana uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı. Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir." ifadesi kullanıldı.

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