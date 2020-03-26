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26.03.2020

İtalya'da görenleri şoke eden görüntü! Yaşlı çift sokakta iple yürüdü |Video

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya da devam ediyor. Sokakta yürüyen yaşlı çiftin görüntüleri ise sosyal medyayı salladı. Çift salgına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralına uymak için birbirlerine iple bağlanıp yürüdü.

Koronavirüs nedeniyle en çok vakanın bulunduğu ve en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da, maske takan yaşlı çiftin, koruyucu eldiven bulunan elleriyle bir metre mesafeyi koruyacak şekilde tuttukları iple yürüdükleri görüldü. O anların görüntüleri ise sosyal medyayı salladı.

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