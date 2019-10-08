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08.10.2019

Son dakika: İsrail’den Türkiye için küstah açıklama | YPG’li teröristlere destek verdiler

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlığı İsrail’i rahatsız etti. İsrailli siyasetçiler terör örgütü YPG/PKK’dan ‘Kürt halkı’ diye bahsetti. Tel Aviv’den gelen skandal açıklamalarda operasyon karşısında ”Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı” denildi. İsrail basınında çıkan haberlerde de ABD’nin çekilme kararının İsrail için ihanet anlamına geldiği yorumları yapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabine üyeleri Türkiye'nin muhtemel operasyonu ve ABD askeri unsurlarının Suriye sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler YPG/PKK'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Bundan çıkaracağımız ders çok basit: İsrail her zaman kendi kendini koruyacak. Yahudi devleti kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak." ifadelerini kullandı

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakının iki numarası olan milletvekili Yair Lapid ise ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'ye yönelik "yaptırım" tehdidinde bulunduğu tweeti alıntılayarak terör örgütüne desteğini dile getirdi.

Lapid, mesajında şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım Lindsey Graham ile Chris Van Hollen'in Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere yapacağı herhangi saldırıya karşılık Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısına katılıyorum."

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uluhakan uluhakan

bütün planlarınız çoktü kudurun köpekler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 09:27
Muhammed Muhammed

İnssallah israilin bu dünyadaki belası olacaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 07:51
İnanan İnanan

Çok geçmeden operasyon başlamalı her geçen dakika bizim aleyhimize Amerika'nın tuzağına düşmemeliyiz. Ve yakın geleceğimiz için Hisar O milli füzelerimiz ile Hürkuş C silahlı uçaklarımız çok acil olarak seri üretime geçilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 08.10.2019 19:26
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