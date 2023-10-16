SON DAKİKA | İsrail meclisinde panik anları: Roket geliyor! Hamas korkulu rüyaları oldu

Dünyanın gözü önünde Gazze'de benzeri görülmemiş bir soykırım uygulayan katil İsrail tarafında da panik yaşanıyor. İsrail meclisi Knesset'teki toplantı, Hamas'ın Kudüs ve Tel Aviv'e roket atmasıyla ertelendi. İsrail milletvekilleri sığınağa inerken panik anları ise kameralara böyle yansıdı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10'uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi'nden atılan roketler Kudüs'te paniğe neden oldu.

Kudüs'te yükselen siren seslerinin ardından Knesset'teki (İsrail meclisi) açılış oturumuna ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa indi.

Yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edildi.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.