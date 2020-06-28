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Videolar Dünya Videoları Son dakika: İspanya polisinden film gibi operasyon! Uyuşturucu çetesi böyle çökertildi |Video

Son dakika: İspanya polisinden film gibi operasyon! Uyuşturucu çetesi böyle çökertildi |Video

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Giriş: 28.06.2020 09:42
Güncelleme:28.06.2020 10:25
Son dakika haberi... İspanya’da polis uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi bir operasyon düzenledi. Operasyonda 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İspanya'nın güneybatısında bulunan Cadiz kentindeki Algeciras koyunda polis tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgüte film gibi operasyon yapıldı. Polisin, OS-1 ismini verdiği operasyonda örgüte ağır darbe vurulurken, 65 kişi tutuklandı, 20 tekneye el konuldu.


Operasyonda ele geçirilen teknelerde zulalanmış halde toplam 42 bin 74 paket uyuşturucu madde ile 5 bin 500 litre akaryakıt bulundu. Yetkililer, örgütün korona virüs kısıtlamalarını fırsat bilerek, Cebelitarık'tan İspanya'ya uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını açıkladı.

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